Für die U14 Handball-Mädels der GKL Waldviertel aus Krems und Langenlois ging es am Wochenende nach Wien zum Schmelzer Handballturnier, dem größten Handballnachwuchsturnier in Österreich.

Coronabedingt wurden die jeweiligen Jahrgänge auf einen Austragungsort reduziert und so absolvierten die jungen Damen alle ihre Spiele in der Tellgasse. Die Mädchen gingen sehr motiviert in das Turnier und starteten mit einem 12:1 und einem 8:1 Sieg in die Vorrunde.

Nach einer kleinen Mittagspause hieß der Viertelfinalgegner Handball Wölfe Wien. Nach einem anfänglichen "Hänger" erfingen sich die GKL Mädels aber schnell, egalisierten den Rückstand und zogen anschließend verdient ins Halbfinale ein. Im Halbfinale wartete WAT ATZGERSDORF 1 auf das Team aus dem Waldviertel. Sehr konzentriert gingen die Mädels ins Spiel und gleich in den ersten Minuten zeigten die jungen GKL Ladys wohin sie an diesem Tag wollen - Finale !!!

Im Finale wartete mit Hypo Handballklub NÖ ein alter Bekannter auf die Mannschaft. Beide Teams gingen ungeschlagen in dieses Finale. Die GKL Mädels begannen in der Abwehr sehr konzentriert und auch im Angriff erarbeiteten sie sich Chance um Chance, leider waren sie aber vor dem Tor nicht cool genug und ließen zu viele Sitzer aus. Schlussendlich reichte diese Leistung nicht zum Sieg. Man sah aber ein Duell auf Augenhöhe.

Fazit des Trainerteams: Ein 2. Platz mit dem das Trainerteam Dieter Ripper und Harald Brückl mehr als zufrieden war. Die Turnierziele wurden erreicht, die jüngeren Ergänzungsspielerinnen harmonierten mit den Stammkräften und auch außerhalb der Handballhalle zeigten die Mädels, dass sie ein Team sind und natürlich auch sehr viel Spaß miteinnader haben können. Die beiden Trainer gratulierten ihren Mädels zu einer großartigen Leistung und sind der Meinung, dass hier eine großartige Generation auf österreichischem Toppniveau entstehen könnte, mit der die GKL Waldviertel - Frauenhandball Krems/Langenlois noch viel Freude haben wird.