LANGENLOIS (mk) Am 29. Februar 2020 trat Prokurist Franz Lehner von der Raiffeisenbank Langenlois in den Ruhestand - nach stolzen 46 Dienstjahren. 38 Jahre lang leitete er die Kreditabteilung der Bank und war damit sicherlich einer der erfahrensten Kreditleiter in Österreichs Raiffeisenbanken. Die Raiffeisenbank verabschiedete Lehner, als Prokurist auch Mitglied der Geschäftsleitung, Ende Februar mit einem Fest in Eisenbocks Strasserhof in Strass.

Auf der Liste der Gratulanten, die während des offiziellen Teils der Feier zu Wort kamen, standen Leopold Hofbauer-Schmidt, Obmann der Raiffeisenbank Langenlois, Aufsichtsratsvorsitzender Hermann Lechner, Direktor Adi Feichtinger, Direktor Hannes Rauscher und Betriebsratsobmann Michael Mold, Andi Burghardt und Christian Kühtreiber aus Lechners Kreditabteilung, die Kunden Bürgermeister Martin Gudenus, Winzer Johann Topf, Unternehmer Helmut Kneth und Rechtsanwalt Dr. Christoph Sauer sowie Prokurist Mag. Werner Serles von der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich/Wien. Sie alle lobten Franz Lehner nicht nur für seine große fachlichen Kompetenz, sondern auch für seine menschlichen Qualitäten. An vielen Beispielen machten sie deutlich, dass er natürlich immer die Interessen der Raiffeisenbank im Auge hatte, aber zugleich auch immer darauf sah, dass den Kunden möglichst vorteilhafte Problemlösungen angeboten werden konnten. Aus der Kundenbeziehung heraus seien echte Freundschaften entstanden. Werner Serles zeichnete Lehner für seinem großen Verdienste um die Raiffeisenbank mit der Gründungsmünze in Silber aus - eine seltene Ehrung, wie er betonte, die eigentlich nur Geschäftsleitern vorbehalten ist, doch niemand könne etwas dagegen haben, wenn Franz Lehner sie als „Geschäftsleiter der Herzen“ erhalte.

Franz Lehner dankte für die vielen lobenden Worte, für Präsente und für die Auszeichnung. Er unterstrich, dass seine Erfolge auch immer Erfolge des Teams gewesen seien - und für diese Teamleistung über all die Jahre bedankte er sich bei allen ganz herzlich.