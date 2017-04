Jetzt kann man sie nicht mehr verwechseln ...

23.04.2017, 13:28 Uhr

Giftiges Maiglöckchen und köstlicher Bärlauch.Unterschied Bärlauch Maiglöckchen HerbstzeitloseBärlauch heißt nicht umsonst "wilder Knoblauch". Einfach die Blätter zischen den Fingern reiben und schon steigt der charakteristische Duft in die Nase. Dann und nur dann (!) sollten Sie die Blätter pflücken. Sind die Blätter geruchlos haben Sie ein Maiglöckchen oder, noch schlimmer, eine Herbstzeitlose erwischt. In diesem Fall besser so schnell als möglich gründlich die Hände waschen. Die Blätter von Maiglöckchen und Herbstzeitlose sind gefährlich giftig! Jedes Jahr sterben auch in Österreich Menschen an solchen Vergiftungen. Unterschätzen Sie diese Gefahr also nicht!Bärlauch: Blätter duften nach KnoblauchMaiglöckchen: Blätter geruchlosHerbtszeitlose: Blätter geruchlos

Bärlauchblätter: mattgrün, weich, deutliche Gliederung und lanzettähnliche Blattfläche und dünnen Blattstiel, die Blätter wachsen einzeln aus dem BodenMaiglöckchen: dunkelgrün, fest, glänzen auf der Blattunterseite, wachsen paarweise am Stengel, umfassen den Stiel der länger aus dem Boden ragt, giftig,Herbstzeitlose: die Blätter sehen schmal länglich-lanzettlich aus, wachsen direkt am im Boden befindlichen Stengel, kein Blattstiel, wachsen zu mehreren Blätter aus einem Stengel, die jüngeren Blätter werden dabei von den älteren umhüllt, hochgifitg!Zwischen den Blättern, in der Mitte des Stiels, befindet sich die Samenkapsel.Bärlauchblüte: weiß, Sammelblüte, wächst in der Hülle nach obenMaiglöckchenblüte: weiß, viele kleine Blüten hängen vom BlütenstielHerbstzeitloseblüte: Herbstblüte, violettAchtung: Im Zweifelsfall die Wildkräuter einfach stehen lassen! Derartige Vergiftungen können einen tödlichen Ausgang nehmen. Greifen Sie in diesem Fall eher am Markt oder im Supermarkt zu!