Mit diesem Beitrag möchte ich euch allen Danke sagen ....

24.09.2018, 14:21 Uhr

Daher möchte ich mich jetzt, wo noch alles beim alten, gewohnten ist, ganz herzlich bei euch für eure Treue, Freundschaft und all die netten Kommentare bedanken.Wir werden sehen, was die Zukunft bringt .... ob ich dann all eure Beiträge noch finden werde? Es wird ja "" nicht mehr geben, wo ich immer einige Beiträge von euch gefunden habe, zu denen ich keinen Mailtipps (warum auch immer) erhalten habe.Aber ich denke, wo ein Wille ist wird es auch ein Weg geben ...In diesem Sinn drücke ich uns allen die Daumen, dass wir uns zukünftig wieder finden.Alles LiebeEure Birgit