Anders als alle anderen

07.10.2017, 10:34 Uhr

Man stelle sich vor, eine Mutter am Spielplatz. Die Kinder verhalten sich anders als die eigenen Sprösslinge. Als Mama fragt man sich, warum sind diese Kinder, die offensichtlich schon älter sind, so eigenartig. Also bemüht man sich, höflich wie man ist, zu der Mutter, die ihre Kinder nicht aus den Augen lässt mitunter sogar ihnen die ganze Zeit nachläuft. Da man die Mama nicht angreifen will, fragt man ob alles ok sei? Die Frau lächelt müde und versteht die Frage nicht. Denn es ist für diese Mutter vollkommen normal. Also geht man genauer darauf ein, warum die Kinder so aufgeweckt sind.Meine Kinder befinden sich im Autismus Spektrum. Diese Antwort, sorgt zumindest bei vielen, für Verwirrung.Was ist Autismus? Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Man könnte auch Gendefekt dazu sagen. Ein Autist erkrankt nicht daran, wie viele annehmen. Sie sind von Geburt an Autistisch.Wie erkennt man einen Autisten? Da Autisten keine äußerlichen Gebrechen haben, kann man sie nicht erkennen. Autisten sind so vielseitig, wie „normale“ Menschen auch. Es gibt Autisten, die sprechen und es gibt Autisten die nicht sprechen.Viele Menschen fragen, bzw. nehmen an, dass Autisten alle Hochbegabt seien. Dem ist nicht so! Genauso wie in der Gesellschaft, gibt es begabte und weniger begabte Menschen.Die meisten Eltern können sich nicht vorstellen, wie es ist, ein Kind zu haben welches völlig anders ist. Es ist eine Herausforderung! Ja, aber eine wunderbare Herausforderung. Denn ein Kind im Autismus Spektrum ist nicht nur sehr Zeitaufwändig und hat andere bzw. besondere Bedürfnisse, sondern ist ein Mensch der einem so viel geben kann. Man muss sich nur mal vorstellen, dass viele Autisten jedes Detail wahrnehmen. So passiert es dann, Sachen zu sehen, die einem selbst nicht aufgefallen sind.Autisten sind absolut anders in ihrer Einzigartigkeit und dennoch genauso wunderbar wie jeder andere Mensch auch.Zum Abschluss ein Satz den ich Persönlich sehr toll finde! „Kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten!“C.Pressler