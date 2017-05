Langenlois: Etwa hundert Pfadfinder suchten den „Schatz vom Silberkamp“

08.05.2017, 10:08 Uhr

LANGENLOIS (mk) Rund hundert Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus dem Waldviertel nahmen am diesjährigen Patrouillenwettkampf in Langenlois teil. Die 10- bis 13-jährigen Guides und Späher mussten am 7. Mai 2017 rund um Schloss Haindorf während der Suche nach dem „Schatz vom Silberkamp“ ihr Pfadfinderwissen und -können unter Beweis stellen.

An insgesamt 16 Stationen ging es um Pfadi-Geschichte, um Kräuter und Feuermachen, um Bogenschießen und Erste Hilfe, um Bodenzeichen, Tipi-Bauen und um einiges mehr. Die Freiwillige Feuerwehr Langenlois unterstützte die Guides und Späher dabei, den „reißenden Silberkamp“ mit Zillen zu bezwingen, so dass am gegenüberliegenden Ufer weitere Abenteuer bestanden werden konnten. Am Schluss des Wettbewerbs hatten die „Geräucherten Forellen“ aus Langenlois –und– die Nasen vorn und gewannen vor der Patrouille aus Gars.

Info: Guides und Späher

von der Gruppenführung der Langenloiser Pfadfinder dankte allen Helfern und Unterstützern sowie ausdrücklich auch der Fleischerei, ohne die der Wettbewerb nicht hätte durchgeführt werden können.Die Guides und Späher sind 10- bis 13-jährigen Mädchen und Burschen, die in Kleingruppen organisiert bei den Pfadfindern ihre Freizeit verbringen. Sie lernen dabei, in ihrer Gruppe Aufgaben zu übernehmen, Verantwortung zu tragen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Höhepunkte bilden gemeinsame Wanderungen, Pfingst- und Sommerlager, Naturbeobachtungen, weitere Outdoor-Aktivitäten und Patrouillenwettbewerbe wie der jetzt in Langenlois.>>> www.pfadfinder-langenlois.at