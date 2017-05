Kinderlesung in Englisch

, Krems an der Donau AT

Stadtbücherei , Krems an der Donau AT

Krems an der Donau: Stadtbücherei |

Ein kleiner Affe zu Gast in der Bücherei



Krems – Die Stadtbücherei lädt am 18. Mai alle kleinen Bücherfans zu einer Lesestunde in Englisch. Auf dem Programm steht diesmal „Monkey Puzzle“ von Julia Donaldson und Axel Scheffler.



Das kleine Äffchen hat seine Mama verloren, und das mitten im Wald. Da ist es gut, dass ihm der Schmetterling beim Suchen hilft. Aber der bunte Falter führt das Äffchen ständig zu den falschen Tieren. Anscheinend weiß er nicht, dass Affenmamas so aussehen wie ihre Kinder.



Die beiden Autoren Julia Donaldson und Axel Scheffler haben zahlreiche Kinderbücher geschrieben und illustriert. Eines der bekanntesten ist „Der Grüffelo“. Die Englisch-Lesung in der Bücherei wird gemeinsam mit dem Helen Doron English Learning Centre Krems veranstaltet. Danach wird gemeinsam gebastelt. Eintritt frei. www.krems.at/buecherei