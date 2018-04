Lurs Maissau richtet Landesmeisterschaften im Duathlon aus

29.04.2018, 08:13 Uhr

Sportlich nicht nur am 1. Mai. Triteam Krems ließ es bei den Landesmeisterschaften gehörig knallen.

​Am 28.4. gingen in Maissau (Waldviertel) die Landesmeisterschaften im Duathlon (Sprint) bei sommerlichsten, windstillen Bedingungen über die Bühne. Es waren 5km Laufen, 23km Radfahren und 2,5km Laufen zu bewältigen. Am Ende des Tages sahen alle wie Sieger aus, doch auf dem Podest waren nur drei Landesmeisterschaftsplätze zu ergattern. Um 50 Sekunden verpasste einmal mehr Christian Schiebl vom Triteam Krems als Vierter eine Landesmeisterschaftsmedaille in der M 55 Klasse, doch mit der Endzeit von 01:19:52,00 kann er zufrieden sein. Zweitplatzierte und Vizelandesmeisterin der W 50 Klasse wurde Elke Schiebl in 01:27:23,40 mit einer beachtlichen Radleistung. Wir gratulieren!