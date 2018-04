Lesehof Stagård: neue Vinothek im historischen Gebäude

29.04.2018, 19:39 Uhr

Toller Start beim Weinfrühling: Die neue Vinothek „Wein.Cabinet“ des Lesehofs Stagård aus Krems-Stein war glänzend besucht.

KREMS-STEIN (mk)konnten viele, viele Gratulationen zu ihren neuen Räumlichkeiten im ehemaligen „Holzingerhaus“ in der Steiner Landstraße 90 entgegennehmen und führten Freunde, Bekannte und andere Interessierte gern im Haus herum. Liebevoll und bis in kleinste Details hinein sorgfältig im Einklang mit dem Denkmalschutz renoviert, erstrahlt das historische Haus jetzt wieder in neuem Glanz. Ein Juwel in der Steiner Altstadt – und so ein sehr angemessener Ort für die brillanten Bio-Weine der Stagårds.

Neben der Präsentation der neuen Räume standen bei den Stagårds am Weinfrühlings-Wochenende die Verkostungsmöglichkeit der Weine des Lesehofs auf dem Programm – speziell natürlich die des 2017er Jahrgangs. Mit dabei war das Weingutvon der Mosel als Gast – vom „Falstaff“ immerhin als „Deutschland Newcomer des Jahres 2018“ gelobt.Besonderes Highlight am Samstagabend: die Einladung zur Eröffnungsfeier der neuen Vinothek von 18 bis 21 Uhr. Da hieß es an der Steiner Landstraße 90 „Sprudel.mob“: Jeder Gast brachte eine Flasche Sprudel und ein Glas mit, für den Wein sorgten Dominique und Urban Stagård sowie ihre Helfer – und dann wurde die neue Vinothek in dem historischen Gebäude gebührend begossen.