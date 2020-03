(wma) Der Obmann Christian Lanzinger und die Ortsleiterin Katharina Scharnagl der Landjugend Kirchbichl übergaben kürzlich an die Kirchbichler Feuerwehren einen Spendenbetrag von 3.000.- Euro. Dieser Betrag kam durch die Anklöpflergruppe der Kirchbichler Landjugend zusammen. Uns ist wichtig dass wir auch die Feuerwehren unterstützen denn sie sind jederzeit, ob bei Tag oder Nacht, für uns da und riskieren oft auch ihr Leben für uns, so unisono Katharina Scharnagl und Christian Lanzinger. Das Geld wird zu gleichen Teilen an die drei Kirchbichler Wehren Bruckhäusl, Kastengstatt und Kirchbichl aufgeteilt. Weiter 1.000.- Euro wurden an eine bedürftige Kirchbichler Familie übergeben.