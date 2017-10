Vortrag und Diskussion: Welche Wissenschaft wollen wir?

Der kommende Abend mit Prof. Dr. Ulrich Metschl vom philosophischen Institut der Universität Innsbruck will einen Einblick in die Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsethik geben. Im Zentrum stehen die Fragen: Welche Wissenschaft wollen wir? Und welche Rolle spielt Wissenschaft in modernen Demokratien?Wissenschaft gilt als Inbegriff der vorurteilsfreien Wahrheitssuche. Doch akademische Forschung ist für moderne, hochtechnisierte Gesellschaften auch in ihren praktischen Anwendungen unverzichtbar geworden. Sie bedient dabei ganz unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse, die nicht nur Ausdruck des Strebens nach reiner Erkenntnis sind. Nicht zuletzt die biologische Forschung liefert anschauliche Beispiele, wie umstritten manch wissenschaftliches Projekt heute sein kann.

Wie kann dann aber in Anbetracht des Einflusses verschiedenster Interessen auf Dauer sichergestellt werden, dass wissenschaftliche Forschung tatsächlich auch weiterhin dem öffentlichen Interesse dient und sie somit ihrem Versprechen treu bleibt, dass allgemeine Wohl zu fördern? Dieser Frage soll im Rahmen der Veranstaltung einführend nachgegangen werden.Wie immer besteht in der Diskussionsrunde die Möglichkeit weitere und offene Fragen zu stellen oder Wortmeldungen und Anmerkungen zu äußern.Das philosophische CafeWelche Wissenschaft wollen wir?die Rolle von Wissenschaft in modernen DemokratienVortrag und Diskussion mit Ass.-Prof.Dr. Ulrich MetschlDienstag, den 17.10.2017 um 19:30Arche Noe, Südtiroler Platz 4, Kufstein