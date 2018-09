Dritter Schlangeneinsatz für die FF Bruckhäusl

24.09.2018, 08:54 Uhr

In professioneller Art wurde die ungefährliche Schlange von den mittlerweile geübten Florianis eingefangen und an unbewohnter Stelle wieder freigelassen. Schon beim Ausrücken fragte sich mancher Kamerad, ob die Feuerwehr wohl einen neuen Freund hat, aber es handelte sich jedes Mal um ein anderes Exemplar. Laut Feurwehrkommandant handelte es sich in allen Fällen um eine ungiftige Ringelnatter, dieses Exemplar hatte aber eine stattliche Grösse bzw. Länge.