KAUNS. Die Musikkapelle Kauns veranstalten am Sonntag, 23. Juli 2017 am Dorfplatz in Kauns das diesjährige Kirchtagsfest.

Programm Das Fest beginnt um 08:30 Uhr mit der Hl. Messe in der Pfarrkirche Kauns.

Im Anschluss findet die Prozession statt.

Ab 11:00 Uhr spielt die Musikkapelle Pettneu a.A. das Frühschoppenkonzert.

Ab 14:00 Uhr folgt das Kirchtagskonzert der Musikkapelle Kauns.

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt – Es gibt Grillspezialitäten, Kiarchti-Krapfen, Kuchen und Kaffee u.m.