Am 22.12.2021, hat Marco Pogo im Thalia Wien Mitte sein Buch vorgestellt.

Von Che Guevara unterscheidet sich Marco Pogo – Arzt, Revolutionär, Politiker – hauptsächlich dadurch, dass er die Revolution mit den friedlichen Werkzeugen Punk und Bier pflegt.

Seine „Gschichtn“ haben’s in sich! Den: Wer den Job als Arzt hinschmeißt, um mit seiner Band TURBOBIER durchzustarten und dann letztlich im Gefängnis zu spielen, wer auf China-Tour die mongolische Mafia verärgert, wer in Kambodscha knapp eine Busfahrt überlebt, um dann von Happy Cookies ausgeknockt zu werden, wer dem österreichischen Bundeskanzler zu einem Shitstorm verhilft, wer mit dem Wiener Bürgermeister im Rathaus Schallplatten bespricht, wer mit der Bierpartei der Nationalratswahl 1 Promille der Stimmen holt, um dann letzten Endes Bezirksrat zu werden – der sollte über all das ein Buch schreiben.

Und er hat es getan: Humorvoll und ganz persönlich ….

Und Fans bekamen anschließend noch ein Autogramm oder ein Selfie.

Danke das wir dabei sein durften... sehr sympathischer Musiker.... gerne wieder

Bericht : SK Presseagentur/Sabine Kaiser

Fotos : SK Presseagentur/Christian Kaiser