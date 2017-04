THE CRAZY SHOE AWARD 2017

28.04.2017, 23:42 Uhr

15 Kanditaten aus dem Schuhmachergewerbe traten zum Crazy Shoe Award im Landstrasser Studio 44 an.Die Promi Jury mit Eiskunstläuferin Claudia Kristofics Binder, Sängerinen Jazz Gitti und Niddl, Zauberer Tony Rei sowie Innungsmeister Mirko Snajdr entschied und so wurde der selbständige Schuhmacher Bernd Georg Sima aus Spital/Drau mit seinem Schuh „Der Eulenspiegel 2.0" zum Sieger gekürt.Der 2.Platz „Der Handtaschen Schuh" ging an Alexandra Zapf.Platz 3. Ging nach einem Stechen an Michael Schachinger , Orthopädieschuhmachermeister aus dem Oberösterreichischen Ried im Innkreis!„Bleibt dem Handwerk treu und habt weiterhin viel Spaß daran, kreativ zu arbeiten"Richtete sich Mag. (FH) Maria Smodics Neumann, Spartenobfrau Gewerbe und Handwerk daher in Ihrem abschließenden Statement nach dem Wettbewerb an die versammelten Schuhmacherinnen und Schuhmacher sowie an den jungen, in Ausbildung befindlichen Branchen Nachwuchs.