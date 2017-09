Markuskirche feiert 500 Jahre Reformation

28.09.2017, 14:34 Uhr

In der Thailiastraße 95 wartet ein buntes Programm auf alle Ottakringer.

OTTAKRING. Mit Martin Luthers 95 Thesen nahm die Reformation 1517, also vor 500 Jahren, ihren Anfang. Die Evangelische Markuskirche nimmt das Jubiläum zum Anlass, um im Oktober mit einem bunten Programm aufzuwarten. "Damit wollen wir zeigen, was wir können und alle Ottakringer, die bisher an uns vorbeimaschieret sind dazu bringen, auch einmal bei uns hereinzuschauen", sagt Daniela Schwimbersky, amtsführende Pfarrerin der Markuskirche.Aus der Fülle des Angebots hat die bz eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Viele Räder hat man in der Vergangenheit für Flüchtlinge gesammelt. Die Krönung ist jetzt ein gemeinsamer Ausflüg von Geflüchteten, Spendern und allen, die gerne Rad fahren. Los geht`s am Samstag, den 7. Otkober um 14 Uhr. Treffpunkt ist im Karl-Kantner-Park.Egal ob Blumengirlanden oder Zick-Zack-Muster. Die Frauen aus Somalia schaffen wahre Kunstwerke für Händen und Arme, die zwei bis drei Wochen auf der Haut bleiben. Diese Verschönerung bekommt man am Sonntag, den 8. Oktober, um 11 Uhr.Flüchtlinge aus dem Haus Liebhartstal kochen ein orientalisch-afrikanisches Menü. Wer möchte, kann auch gerne mithelfen. Das Buffet wird am Samstag, den 21. Oktober, gegen 18.30 Uhr eröffnet. Wer dabei sein möchte sollte sich unter: kanzlei@markuskirche.com . anmelden. Auch um eine Spende vo 20 Euro wird gebeten.Ein viegängiges Menü mit Speisen, die so zubereitet werden, wie es damals üblich war. Neben Gaumenschamus gibt es auch Ohrenschmaus. Dafür sorgen Musik und eine lustige Lesung lutherischer Sprüche, dessen Reden ja bekanntlich recht derb waren. Start ist am Dienstag, den 31. Oktober ab 18 Uhr. Bitte anmelden unter kanzlei@markuskirche.com. Kosten sind 25 Euro. Alle weitern Infos gibt es auf www.markuskirche.com