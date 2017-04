Mehrere Personen und zwei Katzen aus brennender Wohnung in Wien-Landstraße gerettet

28.04.2017, 12:54 Uhr

Am Sebastianplatz in Wien-Landstraße brannte am Freitag eine Wohnung. Die Berufsfeuerwehr Wien musste mit sieben Einsatzfahrzeugen und 32 Feuerwehrmännern ausrücken. Mehrere Personen und zwei Katzen wurden gerettet.

LANDSTRASSE. Am Freitagvormittag kam es im 4. Stock eines Mehrparteienhauses am Sebastianplatz aus unbekannter Ursache zu einem ausgedehnten Zimmerbrand.Die in der Wohnung anwesende Frau bemerkte den beginnenden Brand und konnte mit einem einjährigen Kind noch knapp aus der Wohnung flüchten, berichtet die Berufsfeuerwehr Wien. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, standen bereits mehrere Räume der Wohnung in Vollbrand und das Stiegenhaus war ab dem 4. Stock dicht verraucht.

Personen im Haus eingeschlossen

Zwei leblose Katzen

Mehrere Personen machten sich an den Fenstern bemerkbar und riefen um Hilfe. Die Personen im 4. Stock und in den drei darüber liegenden Etagen waren durch den Brandrauch eingeschlossen und wurden durch die Berufsfeuerwehr Wien über eine Drehleiter bzw. mit Fluchtfiltermasken gerettet. Der Brand konnte unter Atemschutz mit einer Löschleitung bekämpft werden.Im Zuge des Einsatzes wurden zwei leblose Katzen in der Brandwohnung aufgefunden und ins Freie gebracht. Insgesamt wurden sieben Personen an die Berufsrettung Wien übergeben, zwei davon, die Frau und das einjährige Kind aus der Brandwohnung, mussten ins Krankenhaus gerbacht werden.Die beiden Katzen wurden von Feuerwehrleuten mit Sauerstoff versorgt und haben sich bereits an der Einsatzstelle wieder erholt.