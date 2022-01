55-Jährige wurde Opfer von Internetbetrug

Eine Wolfsbergerin verlor aufgrund einer betrügerischen Veranlagungsplattform einen vierstelligen Geldbetrag.

LAVANTTAL. Durch Werbung in einem sozialen Netzwerk wurde eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg im Jänner 2022 dazu animiert, sich auf einer betrügerischen Veranlagungsplattform zu registrieren. Die Frau überwies eine Einstiegsgebühr und wurde in der Folge von einer vermeintlichen Analytikerin zu zwei weiteren Zahlungen überredet. Als das Opfer keine weiteren Überweisungen mehr durchführen konnte, erstattete die Frau die Anzeige.

Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.