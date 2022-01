Um Müll zu vermeiden, wurde bei der "dm"-Filiale im Wolfsberger Einkaufszentrum Tenorio eine Nachfüllstation für biologische Wasch- und Spülmittel eingerichtet.



WOLFSBERG. Jeder, der einen Haushalt führt, kennt das Problem mit dem sich anhäufenden Plastikmüll. Bei "dm" trägt man nun einen Teil dazu bei, dass die Müllberge kleiner werden. In gesamt 126 "dm"-Filialen – statistisch gesehen also in jeder dritten Filiale – stehen mittlerweile Refill-Stationen für Wasch- und Spülmittel zur Verfügung. Auch am Standort im Wolfsberger Einkaufszentrum Tenorio ist das Nachfüllen möglich.

Österreichische Reinigungmittel



Wer die Möglichkeit des Nachfüllen nutzen will, kann um wenige Cent eine leere Nachfüllflasche mit einem Volumen von 1 beziehungsweise 1,5 Litern kaufen kaufen und diese bei künftigen Geschäftsbesuchen immer wieder auffüllen. Angeboten werden drei verschiedene Bio-Waschmittelsorten sowie eine Bio-Spülmittel. Alle Produkte stammen von der Vorarlberger Firma "Planet Pure". Sie werden in Vorarlberg hergestellt, basieren auf reiner Pflanzenkraft und sind zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Kunden können sich so nicht nur Kosten sparen, sondern auch bis zu 70 Prozent an Plastikmüll.

Drei Viertel füllen nach



"Aktuell kommen mehr als drei Viertel der Endverbraucher wieder, um die Flaschen aufzufüllen“, sagt Christian Freischlager, Ressortleiter Marketing und Einkauf bei "dm".