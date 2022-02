Ein Wolfsberger Künstler und ein weiterer zeigen ab 11. Februar in der neuen StadtMacherInnen-Zentrale ihre Werke.

WOLFSBERG. Am Freitag, dem 11. Februar zeigen ab 19 Uhr der gebürtige Wolfsberger Andreas Wohofsky, der in Wien arbeitet und lebt, und der Berliner Aaron Marbach ihre aktuellen Arbeiten in der neuen StadtMacherInnen-Zentrale in der Johann Offner Straße 13/9400 Wolfsberg. Die Musik an dem Abend steuern Andreas Wohofsky mit Band bei.

Regionaler Künstler

Wohofsky studierte Architektur an der Technischen Universität Graz, absolvierte das Studium der Malerei bei Professor Giselbert Hoke im Stift Rein und ab 1987 an der Universität für angewandte Kunst in Wien in den Meisterklassen von Professor Johannes Spalt und Professor Wolf D. Prix. Außerdem studierte er Jazzgitarre am Johannes Konservatorium in Wien bei Claus Spechtl. Seit 1997 arbeitet er als Architekt und Ziviltechniker.

Talentierter Schmierfink aus Berlin

Aaron Marbach lebt und arbeitet in Berlin. Selbst definiert er sich mit einem Augenzwinkern als Dieb, Koch, Künstler, Liebhaber, Dreckspatz, Goldjunge, Schmierfink, und Rumschmierer. Geboren ist er in den 70er Jahren zwischen dem Platz der Nationen und Sanssouci, Potsdam und Brandenburg. Genaueres ist von ihm nicht zu erfahren. Dass er ein begnadeter „Rumschmierer“ ist, davon können sich alle Interessierten bei der StadtMacherInnen-Ausstellung überzeugen.