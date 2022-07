WOLFSBERG. Einen großartigen Erfolg konnte die Dorfgemeinschaft St. Marein mit ihrem Projekt "Mit dem Rad in die Stadt“ verzeichnen. Gleich vier Gemeindepolitiker mit Bürgermeister Primus an der Spitze beteiligten sich aktiv an der Radfahrt mit 35 Teilnehmern nach Wolfsberg.

Radwegenetz-Ausbau ist Ziel

Obmann Ferdinand Schwaiger wies in seinen Ausführungen vor dem Rathaus Wolfsberg einerseits darauf hin, dass diese Aktion ein Beitrag für die „Gesunde Gemeinde Wolfsberg“ sei und andererseits sollte die Gemeinde Wolfsberg sich stärker als „Radstadt“ positionieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, müsse die Gemeinde ihr Radwegenetz verstärkt ausbauen. So sollen zum Beispiel alle peripheren Orte sicher mittels Rad auf ausgewiesenen Radwegen erreichbar sein.

Konzept

Die Stadt könnte auch einen Gemeinderadwandertag in Form einer Sternfahrt organisieren.

Schwaiger verwies dabei auf ein 25-seitiges Konzept, dass dem Bürgermeister stellvertretend für die gesamte politische Führung der Gemeinde überreicht wurde und in dem unter anderem der MVS-Radweg, der St. Marein-Völking-Siegelsdorf-Radweg besonders in den Mittelpunkt gestellt wurde.

Kräftigende Jause

Bürgermeister Primus zeigte sich begeistert vom Engagement der Dorfgemeinschaft, die sich einmal mehr als aktive und innovative Organisation präsentierte und sagte einvernehmlich mit den anwesenden politischen Vertretern seine volle Unterstützung unter Maßgabe der vorhandenen budgetären Mittel zu. Mit einer kräftigenden Jause, die ganz auf die sportlichen Belange ausgerichtet war wurde anschließend die Rückfahrt nach St. Marein angetreten.