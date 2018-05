erster cleanup event des Vereins Plastic Planet Austria

04.05.2018, 15:15 Uhr

6.Mai 2018/Treffpunkt 11Uhr vor dem McDonaldshandelskai!





Jeder setzt sich ein, je nachdem welche Talente er hat!Martin Pfarrkirchner zum Beispiel setzt sich zum Beispiel so ein, dass er ein Transparent in einem Nachmittag bemalte, sodass es dem Verein möglich ist, erkenntlich für mehrere Leute zu zeigen, wer diese Räumaktion veranstaltet.Er selbst wird bei dem cleanup event auch anwesend sein und kann dann über sein nächstes Projekt Auskunft geben.Nämlich das bei der Vernissage Artopia mit zahlreichen anderen Künstlern, wo am 14.Mai dann Kunstwerke ausgestellt werden.Die MA48 hat nämlich nicht genug Mitarbeiter, um der Dosen und Plastikmüllflut Herr zu werden, deswegen helfen Mitglieder des Vereines ehrenamtlich mit.Plastikflaschen zersetzen sich bekanntlich in Mikroplastik,das Fische wiederum als Mikroplastik verwechseln und fressen.Weggeworfene Energygetränke sind insofern gefährlich,da Käfer durch den Zucker angezogen werden,in die Dose hineinkriechen,aber dann nicht mehr hinauskönnen.Auch andere Tiere fallen den Dosen zum Opfer siehe in der Bilderserie.Eine andere Art der Mithilfe Plastik zu reduzieren ist, das ganze zu dokumentieren und auch an Freunde weiterzuleiten.Dieses Mal ist die Eventfotografin Regina Besser auch dabei.