Uraufführung von sieben neuen Musiktheaterwerken in der ehemaligen Sargfabrik in Atzgersdorf

In fast allen Kulturen und Religionen gibt es Tugendreihen, die das Bild eines idealen Menschen beschreiben. Das Besondere an der Tugend ist, dass sie bei aller Dringlichkeit der Empfehlung doch eine freiwillige Handlung bleibt, die das Gute zur persönlichen Entscheidung macht, zum Hinauswachsen über das Gesetz aus Pflichten und Verboten. Insofern ist die Tugend so etwas wie Schönheit - sie ist nicht notwendig, aber sie ist ein entscheidender Schritt aus dem Minimum des Existierens in die Freiheit und Selbstbestimmtheit des Geistes. Damit ist sie ein Modellfall der aufgeklärten Souveränität des Menschen, die seine Würde und Persönlichkeit begründet.

Zu den ursprünglich sechs exemplarischen Werken der Barmherzigkeit aus der sogenannten Endzeitrede Jesu bei Matthäus fügte der Rhetoriklehrer Lactantius im dritten Jahrhundert noch die Ehrung der Verstorbenen hinzu und vervollkommnete damit analog zur Zählung der Todsünden die Siebenzahl.

Die zunehmende verbale und ethische Verwahrlosung des Diskurses, die Verhärtung gegen jene, denen es schlechter geht, und das Gefühl, mit Europa und der Welt gehe es unaufhörlich bergab, hat uns dazu inspiriert, ja fast gedrängt, dem etwas Positives entgegenzusetzen. sirene operntheater erteilte 7 Autoren und Autorinnen, Komponisten und Komponistinnen den Auftrag, sich eines dieser Werke der Barmherzigkeit anzunehmen.

Der Auftrag an die Autoren war, eine Geschichte zu einem der sieben Werke der Barmherzigkeit in unserer Zeit anzusiedeln. Nicht alle Autoren waren optimistisch, aber insgesamt entsteht ein Bild des Menschen, der nicht immer tut, was er tun sollte, der aber weiss, was er zu tun hätte, um die Welt zu verbessern - in jenem persönlichen Bereich, den jeder selbst gestalten und in dem er seine und die Welt seiner Nachbarn und Mitmenschen verändern kann.

Die Verbesserung der Welt - 7 Kammeropern

F23.wir.fabriken

Breitenfurter Strasse 176

1230 Wien

11. August bis 20. Oktober 2020

1 - Die Verwechslung

die Gefangenen besuchen

Text. Helga Utz | Musik. Thomas Desi

11. / 12. / 13. / 14. August 2020 20:00

2 - Ikarus

die Hungernden speisen

Text. Thomas Arzt | Musik. Dieter Kaufmann

20. / 21. / 22. / 23. August 2020 20:00

3 - Ewiger Frieden

die Toten begraben

Text. Dora Lux | Musik. Alexander Wagendristel

31. August / 01. / 02. / 03. September 2020 20:00

4 - Elsa

die Nackten bekleiden

Text. Irene Diwiak | Musik. Margareta Ferek-Petric

14. / 15. / 16. / 17. September 2020 20:00

5 - Der Durst der Hyäne

die Dürstenden tränken

Text. Kristine Tornquist | Musik. Julia Purgina

25. / 26. / 27. / 28. September 2020 20:00

6 - Der Fremde

die Fremden aufnehmen

Text. Martin Horváth | Musik. Gerhard E. Winkler

06. / 07. / 08. / 09. Oktober 2020 20:00

7 - Amerika oder die Infektion

die Kranken besuchen

Text. Antonio Fian | Musik. Matthias Kranebitter

17. / 18. / 19. / 20. Oktober 2020 20:00