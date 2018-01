AT

LichtSpiegelKreativ präsentiert: Chakrentönen - Wellensingen



Beim Chakrentönen gehen wir sehr achtsam in eine tiefe Verbindung mit unserem Körper und seinen Energiezentren.

Wir nähren die sieben Hauptchakren mit Vokalen | Tönen | Farben und tanken in aller Ruhe auf, um gestärkt zurück in den Alltag zu gehen. Zum Abschluss singen wir wellensingen-Lieder fürs Fließen und Loslassen.



Mit Karin Juchem



Montag, 12. Februar 2018 - 19:00 Uhr

Energieausgleich € 18,-



LichtSpiegel – Levasseurgasse 19 – 1230 Wien



facebook.com/LichtSpiegelKreativ

www.genuss-spiegel.at/lichtspiegel/

Telefon: 0676/ 5723023