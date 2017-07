Erfolgreiche Sommerakademie 2017

16.07.2017, 10:39 Uhr

Internationaler Andrang bei SAL 2017

Obwohl immer noch Mangel an Quartiermöglichkeiten in Lilienfeld besteht, verbuchte die SAL 2017 mehr Studierende als 2016. Viele von ihnen kamen aus Asien, Indien, Russland, Mazedonien, fast allen europäischen Ländern, Australien und aus den USA und Südamerika, um hier bei den hervorragenden und beliebten Dozenten zu studieren. Erfreulich war auch das große Interesse von Kursteilnehmern aus der unmittelbaren Umgebung.

Musikalische Glanzstücke

Das Symphonische Eröffnungskonzert am 2. Juli im Dormitorium des Stiftes unter der Leitung der Präsidentin Karen De Pastel war ein erster Höhepunkt. Ein vielfältiges Konzertprogramm mit Werken von Haydn und Beethoven, insbesondere dessen "Schlachtsymphonie" begeisterte das zahlreiche Publikum, unter dem sich etliche Politiker aus Stadt und Land befanden.Im Rahmen der Dozentenkonzerte am 5. und 9. Juli genossen die Konzertbesucher wieder musikalische Glanzstücke. Beim Meisterkonzert am 12. Juli musizierten das Streichtrio Mozarteum. Ein weiterer Höhepunkt war am 13. Juli wieder das populäre Dozentenkonzert mit dem Amadeus Brass Quintett und sechs zusätzlich gastierenden Musikern, die Jazz vom Feinsten boten und die Besucher im überfüllten Cellarium begeisterten.Anlässlich mehrerer Kursteilnehmer-Abschlusskonzerte konnte sich das Publikum von dem großen Können der Studierenden überzeugen. Blechbläserensembles, Klavierwerke zu vier Händen und für zwei Klaviere, virtuose Solowerke für Tasteninstrumente, Streicher, Gesang, Holzbläser sowie ein festliches Blechbläser Orchester mit 30 Mitwirkenden sind Zeugnis der Vielfalt der musikalischen Möglichkeiten dieser erfolgreichen Sommerakademie.