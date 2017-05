St. Aegyder Roth-Technik-Austria GmbH im Aufwind!

10.05.2017, 00:18 Uhr

Die Geschichte der heutigen RTA GmbH geht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Damals wurde der Grundstein der Eisen-Industrie im Oberen Traisental gelegt. Voraussetzung waren damals die Wasserkraft, Holzvorkommen und Eisenerz.Die heutige RTA GmbH entstand eben aus dem Industriebetrieb in St. Aegyd sowie aus einer Zusammenführung mit der deutschen Roth-Technik in Baden-Würtemberg.

Die Firma hat heute rund 200 Mitarbeiter und erwirtschaftet eine Umsatz von ca € 150 Mio und ist zukunftsorientiert ausgerichtet.Entwickelt und produziert werden hochqualitative Schalldämpfer und Euro-6-Abgasnachbehandlungssysteme. Ein wichtiger Auftraggeber ist die Firma MAN und Mercedes in Deutschland. Im Jahre 2016 wurde der 100.000. Euro-6 Schalldämpfer produziert, dieser wiegt rund 140 kg und wird demnächst im St. Aegyder Heimatmuseum ausgestellt.Zur Zeit werden Abgassysteme für die internationale Schifffahrt entwickelt und produziert. Die Produkte der Firma RTA GmbH sind mittlerweile in ganz Europa im Einsatz. Zur Firmengruppe zählen neben St Aegyd zwei weitere Standorte in Baden-Würtemberg.Hr DI Angele und Hr Schlesinger berichteten über die zukunftsorientierte Ausrichtung der Firma, über die Standortsicherung in St Aegyd, die vor allem den bestens qualifizierten Mitarbeitern zu verdanken ist.Die Lehrlingsausbildung hat einen sehr hohen Stellenwert, davon konnten sich die Besucher in der modernen Lehrlingsausbildungsstätte überzeugen.Die Wünsche der Firmenleitung an die Gemeinde waren die Mithilfe zur Wohnraumschaffung für zukünftige Arbeitnehmer und deren Familien. Weiters die Unterstützung der Umsetzung der Errichtung der S 34 zur Verkehrsanbindung zum Autobahnknoten St. Pölten.Ein besonderes Anliegen ist der RTA GmbH die Aufnahme von männlichen und weiblichen Lehrlingen bei einem attraktiven Arbeitgeber.Mit einem Besuch im hochmodernen Werk 2 endete der Nachmittag. Bgm Rudolf Pfeffer bedankte sich für die Einladung und unterstrich die Wichtigkeit der RTA GmbH als größter Arbeitgeber und wirtschaftliche Lebensader der Gemeinde.www.rothtechnik.eu