Spannend...

07.05.2017, 18:15 Uhr

... so eine Zugfahrt, allen voran deshalb, weil meine letzte von Wien nach St. Aegyd vor rund 25 Jahren stattgefunden hat. Seither habe ich die Strecke immer mit dem Auto zurückgelegt.Ja, es ist durchaus wieder angebracht, in die Bahn zu steigen: Die Fahrtzeit hat sich von knapp 3 Stunden auf 1,40 verkürzt und die Züge sind nicht nur sauberer, sondern auch viel schneller geworden. Vom umweltfreundlichen Aspekt ganz zu schweigen. Klar, die Umsteigerei hinein ins Traisental ist geblieben: 1x in St.Pölten und 1x in Lilienfeld. Von Lilienfeld weg gehts mit dem Bus weiter, denn die Bahn würde ja vor mehr als 5 Jahren eingestellt.

Und hier gibts zum ersten Mal echte Irritation: Warum eigentlich gilt hier die normale Vorteilscard der ÖBB nicht? Warum gilt nur die Senioren-Card? Warum werden hier Senioren bevorzugt; in Zeiten immer präkererer Arbeitsbedingungen bzw. steigender Arbeitslosigkeit jedoch nicht auch der Rest? Wo bitte ist hier die Logik, liebe ÖBB?I.B.