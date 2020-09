Oberösterreich hat nach erneut steigenden COVID-Infektionszahlen die Testkapazität erhöht und betreibt über die Bezirkshauptmannschaften das Kontaktpersonenmanagement, um Infektionscluster zu erkennen und entsprechende Maßnahmen anzuordnen.

BEZIRK (red). Zur Unterstützung hat Landeshauptmann Thomas Stelzer Anfang Juli Assistenz durch das Bundesheer angefordert. Die Militärmusikerin, Gefreite Simone J. aus Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis ist Teil der Gruppe Soldaten, die vom Militärkommando Oberösterreich zum Assistenzeinsatz-COVID19 – Kontaktpersonenmanagement in die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land befohlen wurde.

„Meine Dienstzeit bei der Militärmusik OÖ habe ich mir anders vorgestellt. Als Musikerin habe ich mich gemeldet, bin Anfang August 2019 eingerückt und bleibe voraussichtlich bis August 2021 bei der Militärmusik Oberösterreich. Als Soldatin ist es mir aber klar, dass auch rein militärische Aufgaben dazugehören. So war ich bereits im April im Assistenzeinsatz in Schärding an der Grenze zu Deutschland. Jetzt unterstütze ich mit fünf weiteren Kameraden in der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land das Kontaktmanagement zur Bewältigung der COVID19-Krise“.

Im Zweischichtbetrieb



Eingeteilt in zwei Schichten, täglich von Montag bis Sonntag unterstützen die Soldaten den Krisenstab der Bezirkshauptmannschaften und befragen das Umfeld von COVID19-positiv getesteten Personen. Es geht in erster Linie darum, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen, damit diese Personen gegebenenfalls getestet oder unter Quarantäne gestellt werden können.

Dabei ist ein Fragenkatalog abzuarbeiten: Mit wem hatte der Infizierte Kontakt? Wann und wo erfolgte der Kontakt, wie lange hielt sich der Infizierte mit anderen in einem geschlossenen Raum auf, trugen die Kontaktpersonen eine Mund-Nasenmaske? ….

„Die Reaktionen der Befragten sind sehr unterschiedlich. Von großer Sorge um die eigene Gesundheit und die der nächsten Familienmitglieder, bis zu Sprachbarrieren die zu überwinden sind, habe ich schon alles erlebt“, betont die Gefreite.