Am 13. Dezember um 18.15 Uhr bemerkten Polizisten auf der B139 in Neuhofen an der Krems einen Pkw aufgrund der auffallenden Fahrweise des Lenkers.

NEUHOFEN. Da bei dem 23-jährigen Lenker der Verdacht einer Suchtmittelbeeinträchtigung bestand, führte der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf im Traunviertel einen freiwilligen Drogen-Schnelltest durch. Dieser Test war positiv.

Der Führerschein ist nun weg

Bei der anschließend durchgeführten klinischen Untersuchung durch eine Polizeiärztin wurde die Fahruntauglichkeit des Lenkers festgestellt. Der Führerschein wurde dem 23-Jährigen vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Anzeige wird erstattet.

