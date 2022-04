Noch cooler sollen die Turnstunden in der Volksschule Traun sein. Dazu hat sich der Elternverein der Volksschule Traun sich eine besondere Überraschung einfallen lassen.

TRAUN. „Wir haben die Lehrer gefragt, was sie sich für den Bereich Bewegung und Sport wünschen. Die Ausstattung soll den Kindern und Lehrern Spaß machen und im Alltag auch gerne und einfach eingesetzt werden können“, so Katharina Siegl und Alexandra Jungmair, Vorstandsmitglieder im Elternverein der Volksschule Traun.

„Wir freuen uns sehr über diese Geschenke“

Magdalena Wöhrer, Klassenlehrerin der 3c, liegt das Thema besonders am Herzen und so wurde der Wunschzettel an die Elternvertreter auch gleich ausgefüllt. Bei der Auswahl der Produkte stand sie mit Rat und Tat zur Seite: „Wir freuen uns sehr über diese Geschenke. Die AirTrack Matte macht den Kindern enorm Spaß, ist vielseitig einsetzbar und leicht zu transportieren. Und mit Musik begeistern sich sogar Sportmuffel für den Turnunterricht.“

Zusätzliche Bewegungsstunden und Urban Dance Style

Abseits der Turnstunden bietet Wöhrer als Freifächer zusätzliche Bewegungsstunden für die ersten und zweiten Klassen – und für Dritt- und Viertklässler Musical und Urban Dance Style – an. Siegl: „Nun freuen sich schon alle auf das Schulfest der Volksschule Traun am 24. Juni, bei dem es im Turnsaal sicher etwas zu staunen gibt.“