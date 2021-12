Das BezirksRundSchau Christkind ist im Einsatz für die zwölfjährige Hana Mandara aus Leonding.



LEONDING. Zehn Monate war das Mädchen alt, als sich ihr Leben radikal änderte und die Welt ihrer Eltern auf den Kopf gestellt wurde. Hana erkrankte an tuberkulöser Meningitis und wurde dadurch von einem auf den anderen Moment zum Pflegefall. Seitdem dreht sich in der Familie Mandara fast alles um sie, benötigt sie doch rund um die Uhr Betreuung.

„Hana ist eine Kämpferin“

Doch trotz dieses schweren Schicksalsschlages, ging und geht das Leben für die Familie in Leonding weiter. Heute lebt Hana mit ihren Eltern und ihren beiden jüngeren Schwestern zusammen, ist fester Bestandteil der Familie. "Natürlich ist es nicht immer einfach, doch es ist wie es ist und wir sind stolz auf Hana. Sie ist eine Kämpferin", betont Mutter Adna, die auch anderen, denen das Leben schwere Prüfungen auferlegt, Mut machen will. „Man kann an der Situation leider nichts ändern, aber man kann sie annehmen und das Beste daraus machen und genau das machen wir auch für unsere Hana", unterstreicht sie.

Christkind-Spende

hochgeladen von Klaus Niedermair

