Beim diesjährigen Unternehmerforum der WKO Linz-Land in der Trauner Spinnerei war Marco Freiherr als Referent im Einsatz. Themenschwerpunkt war unter anderem das Lösen von Krisen.

LINZ-LAND. 200 Unternehmer wohnten der Veranstaltung in der Trauner Spinnerei bei. Marco Freiherr von Münchhausen, Trainer und Bestsellerautor, gab den Teilnehmern Tipps, um Krisen bestmöglich zu meistern.

Neue Bezirksvorstände

"Krisenhafte Situationen brechen immer wieder über uns Unternehmer herein. Gerade in so schwierigen Zeiten, ist die Bezirksstelle tagtäglich für Rat und Tat zur Stelle", sagt WKO-Obmann Jürgen Kapeller. Im Rahmen der Veranstaltung wurden mit Petra Strauß und Lukas Hödl auch die neugewählten Bezirksvorstände der Frau in der Wirtschaft und Junge Wirtschaft Linz-Land vorgestellt.