Hörsching lädt zum Sicherheitstag ein

Sicherheit ist ein Thema, das immer wichtiger wird. Deshalb veranstaltet die Marktgemeinde Hörsching zu diesem Thema einen Sicherheitstag.

Spezialprogramm für Kinder von 4 bis 13 Jahren

HÖRSCHING (red). Mit einer umfangreichen Ausstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften am KUSZ-Parkplatz beginnt dieser spannende Tag, der dann im KUSZ fortgesetzt wird.Während für Erwachsene Vorträge im Saal angeboten werden, können Eltern ihre Kinder im ersten Stock in den KUSZ-Seminarräumen zu spannenden Workshops von Rotem Kreuz/Wasserrettung, Feuerwehr und Kinderpolizei abgeben.

Transporthubschraubers AB 212 zum Abschluss

Den krönenden Abschluss dieses Sicherheitstages bildet der Start des Transporthubschraubers AB 212 sowie die anschließende Vorführung der Polizei-Diensthundeeinheit. Zum gemütlichen Teil spielt dann die Militärmusik Oberösterreich.Begrüßung durch Bürgermeister Gunter KastlerAusstellung: Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei, OÖ Zivilschutz (Selbstschutz, Eigenvorsorge), Bundesheer (Feldambulanz, Transporthubschrauber AB 212, Trinkwasseraufbereitungsanlage), Wasserrettung, Firma AFSWissenswerte Vorträge im KUSZ-SaalPolizei (Kriminalprävention/Einbruch)Feuerwehr (Brandrauchmelder)OÖ Zivilschutz (Blackout/Stromausfall)Spannende Workshops für KinderDamit alle Kinder altersgerechte Informationen erhalten, erfolgt die Einteilung in diese drei Altersgruppen:Gruppe 1: Kindergarten und VorschuleGruppe 2: 1. Bis 3. Klasse VolksschuleGruppe 3: 4. Klasse Volksschule, NMSDie Workshops finden in den Seminarräumen im KUSZ statt. Dort warten auf die Kinder folgende Einsatzorganisationen mit diesen Themen:Speziell ausgebildete Polizeibeamte bringen den Kindern die Polizeiarbeit näher. Wie arbeitet die Polizei? Wie nimmt man Fingerabdrücke? Welche Ausrüstung hat die Polizei? u.v.m.Kinder sind „Feuer und Flamme“ und das Phänomen Feuer ist in jedem Alter spannend. Das Wichtigste ist, Feuer- und Alltagsgefahren zu erkennen und einschätzen zu können.Zum Beginn der Badesaison spielt einerseits das Thema Sicherheit im und am Wasser eine wichtige Rolle. In der Praxis werden spannende Themenschwerpunkte gesetzt: Wie schneidet und klebt man Pflasterverbände? Wie reagiert man bei Knochenbrüchen, Verstauchungen und Verrenkungen richtig? Wie stoppt man Blutungen? Wie setzt man einen Notruf ab und holt Hilfe?Start des Transporthubschraubers AB 212 mit San-Plattform des Österreichischen BundesheersVorführung der Polizei-DiensthundeeinheitKonzert der Militärmusik OberösterreichDie Bar im Foyer ist geöffnet; es werden kleine Speisen angeboten