Tag der offenen Tür in der HTL Leonding

An alle Interessierten von der Elektronik bis hin zur Medientechnik: Am Donnerstag, dem 25. Jänner 2018 – 17 bis 20 Uhr und am Freitag, dem 26. Jänner 2018 von 11 bis 17 Uhr lud die HTL Leonding zum Tag der offenen Tür.

LEONDING (red). Geboten wurden Projektpräsentationen, Führungen, Besichtigungen von Labors und Werkstätten, Schnupperstationen und ein reichhaltiges Buffet. Die einzelnen Stationen wurden von Schülern der höheren Jahrgänge betreut, die für Fragen jederzeit zur Verfügung standen. Von „Virtual Reality“ bis „Internet of Things“ „Die Leistungsfähigkeit unserer Schüler erkennt man am besten an der Qualität der interessanten Abschlussprojekte. Die dabei eingesetzten Technologien reichen von der Steuerungsprogrammierung über Netzwerktechnik bis zu Geschäftsanwendungen im Internet“, betont Direktor Wolfgang Holzer: „Die Programmierung mobiler Anwendungen für Smartphones und Tablets bilden ebenfalls einen Schwerpunkt. Heuer werden auch Projekte aus dem Gebiet von „Virtual Reality“ und „Internet of Things“ vorgestellt.“ Gesamtes Spektrum der Elektronik und Informatik abgedeckt Durch die Ausbildungsrichtungen der HTL – Informatik, Medientechnik, Medizintechnik sowie Elektronik und Technische Informatik – wird das gesamte Spektrum der Elektronik und Informatik abgedeckt. Absolventen von der Wirtschaft stark nachgefragt Absolventen der Schule sind auf Grund der zukunftsorientierten Ausbildung bestens für den Arbeitsmarkt vorbereitet und werden von der Wirtschaft stark nachgefragt. Der Firmeninfotag im November des Vorjahres war mit über 80 ausstellenden Firmen restlos ausgebucht. Nähere Informationen zur Schule finden Sie auf der Homepage www.htl-leonding.at.