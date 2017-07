Landjugend-Theater "Da Geist auf da Gmoa"

"Da Geist auf da Gmoa"Liebe Theaterfreunde!!Bald ist es wieder so weit, am 8. 9. 10. September heißt es zum 3.mal:--> Bühne frei für die Theatergruppe der Landjugend Pucking Freitag 8.SeptemberEinlass ab 18.00 UhrBeginn um 19.00 Uhr> Samstag 9.SeptemberEinlass ab 18.00 UhrBeginn um 19.00 Uhr> Sonntag 10.SeptemberEinlass ab 16.00 UhrBeginn um 17.00 UhrAK - 11€VVK - 9€Kinder bis 12 Jahre Frei!

Zum Inhalt:Engelbert und Elfriede führten bisher ein geruhsames Leben als Beamte auf der Gemeinde. Das ändert sich aber, als die ehrgeizige Sieglinde Haselbusch das Amt der Bürgermeisterin übernimmt. Ihr Ziel ist es, den Nachbarort einzugemeinden und so Oberbürgermeisterin zu werden. Um ihren Traum zu verwirklichen holt sie sich Hilfe vom Unternehmensberater Roland Hein, welcher selbst nicht ganz uneigennützige Pläne verfolgt, da ihm der begehrte Baugrund, auf dem das Gemeindeamt steht, eine fette Prämie einbringen könnte.Als der Geist Nikolaus, welcher seit seines Ablebens an das Gebäude gefesselt ist, davon erfährt, versucht er alles, um nicht nur sein Heim zu retten, sondern sich auch wieder einmal so richtig zu amüsieren...Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Jugendarbeit im Ort.