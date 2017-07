Ansfelden: Dominoeffekt beim Kreuzungs-Crash

22.07.2017, 19:06 Uhr

Samstagnachmitag ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Ansfelden. Drei Auto kollidierten und zudem wurden zwei Radfahrer erfasst.

Unfallfahrzeug erfasste zwei Radfahrer

ANSFELDEN (red). Der schwere Verkehrsunfall passierte auf der Traunuferstraße im Kreuzungsbereich mit dem Jägerweg sowie der Freindorfer Straße im Gemeindegebiet von Ansfelden.Aus unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Crash der drei Fahrzeuge. Eines der Unfallfahrzeuge erfasste unmittelbar nach der Kollision zwei Radfahrer. Dadurch wurden die Radfahrer schwer verletzt.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Unfallsteller gesperrt bzw. erschwert passierbar

Auch ein Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Notarzt, Sanitäter des Roten Kreuz und die Polizei waren vor Ort im Einsatz. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus eingeliefert.Die Traunuferstraße war während der Unfallaufnahme durch die Polizei sowie die Arbeiten an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Ansfelden gesperrt, in Fahrtrichtung Linz erschwert passierbar.