Ansfeldner Au: Drogenlenker blieb auf Böschung hängen

21.09.2018, 21:23 Uhr

Am 19. September – gegen 11.45 Uhr – erstattete die Freiwillige Feuerwehr Freindorf Anzeige , dass sie eine Fahrzeugbergung im Bereich der Au in Ansfelden durchführen. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin zum Vorfallsort.

Kein Führerschein und ein positiver Drogenschnelltest

ANSFELDEN (red). Dort trafen die Polizeibeamten auf den Lenker des verunglückten Pkw, einen 29-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land. Dieser gab an, lediglich auf die Toilette habe gehen zu wollen. Dazu fuhr er ca. 1,5 Kilometer auf unbefestigter Straße, die letzten Meter sogar in der Wiese und blieb mit dem Pkw auf einer Böschung hängen. Laut seinen Angaben befand er sich bereits über zwölf Stunden am Vorfallsort.Ein beim 29-Jährigen freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Er wurde dem Polizeiarzt vorgeführt, welcher den Mann für fahruntauglich erklärte. Weiters konnte erhoben werden, dass der 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines war. Entsprechende Anzeigen werden erstattet.