Neuhofen: Feuerwehren zum Küchenbrand alarmiert

10.02.2018, 07:02 Uhr

In der Küche eines Wohnhauses in Neuhofen an der Krems kam es am 9. Februar 2018 – aus bisher unbekannter Ursache – zu einem Brand.

NEUHOFEN (red). Gegen 18 Uhr rückten die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen sowie die Freiwillige Feuerwehr Weissenberg zum Einsatzort aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich zum Glück heraus, dass der Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehren von einem Bewohner gelöscht werden konnte. Die Einsatzkräfte führten Belüftungsmaßnahmen durch und kontrollierte den betroffenen Bereich.