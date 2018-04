Pasching: Ladendetektiv mit Faustschlägen verletzt

21.04.2018, 11:59 Uhr

Auf zwei hochpreisige Champagnerflaschen hat es ein 30-jähriger Slowake am 20. April 2018 um 15:28 Uhr – in einem Einkaufszentrum in Pasching – abgsehen.

Faustschläge ins Gesicht und gegen den Kopf

Detektiv wurde ins UKH eingeliefert

PASCHING (red). Dieser versteckte der Man in einer präparierte Tasche. Als der Verdächtige beim Verlassen des Geschäftes bemerkte, dass er vom Ladendetektiv verfolgt wird, versuchte er zu flüchten und ließ die Plastiktasche samt Diebesgut fallen.Bei einer Drehtür konnte der Detektiv den Beschuldigten einholen und wollte ihn festhalten. Der 30-Jährige ließ sich jedoch nicht anhalten und verpasste dem Detektiv mehrere Faustschläge ins Gesicht und gegen den Kopf.Die Rangelei beziehungsweise Schlägerei verlagerte sich von der Drehtür bis ins Freie. Dort schaffte es der Detektiv den Verdächtigen am Boden zu fixieren und auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Der Ladendetektiv wurde durch die Schläge verletzt und mit der Rettung in das UKH Linz verbracht. Der Slowake wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.