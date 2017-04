Platz neun unter 1200: Sery Creative Communications bestand den Elchtest

23.04.2017, 16:43 Uhr

Zum zweiten Mal hat das Branchenmedium medianet im April den expert.award vergeben.

51 Jahre Erfahrung: Marken zum Erfolg führen

LEONDING (red). Zum zweiten Mal hat das Branchenmedium medianet im April den expert.award vergeben. Die Agentur Sery Brand Communications aus Leondinger hat in der Königsdisziplin den neunten Plantz unter mehr als 1200 heimischen Agenturen erreich.„Wir freuen uns riesig über diese Platzierung“, sagt Agenturchefin Angelika Sery-Froschauer. Rang 9 unter mehr als 1.200 Agenturen, „das kann schon was. Seit 51 Jahren konzentrieren wir uns bei SERY* darauf, die Marken unserer Kunden zum Erfolg zu führen. Sich unter den Top-Ten zu platzieren, ist eine Bestätigung unserer Arbeit als Full-Service-Agentur.“

Qualität in hohem Maß bewertet

Von der PR bis zur Weiterempfehlungsrate

Unterschiedliche Bewertungsphasen durchlaufen

Hearings durch die Expertenjury von großer Bedeutung

Das medianet-Ranking gilt als Elchtest in der österreichischen Agenturszene, weil bei diesem Ranking die Agenturen nicht nur an ihren Umsätzen gemessen werden, sondern weil auch die Qualität in hohem Maß bewertet wird.Prämiert wurden die besten Agenturen Österreichs in den Bereichen Werbung, PR, Media, Livemarketing, Digital und Dialogmarketing. Das xpert-Rating misst die Fitness der teilnehmenden Agenturen hinsichtlich Kreativität, Innovation, Beratungsstärke, Kompetenz, Bestandskunden-Beurteilung, Weiterempfehlungsrate sowie Transparenz und Korrektheit bei Umsatzangaben, Mitarbeiteranzahl, Branchenmitgliedschaften, erworbenen Zertifikaten und Kreativ-Awards.Wer einen medianet xpert.award einheimsen möchte, muss unterschiedliche Bewertungsphasen durchlaufen. Sobefragt etwa medianet die Kundinnen und Kunden der teilnehmenden Agenturen, ob und wie sie mit den Leistungen zufrieden sind. „Ein großes Danke unseren Kundinnen und Kunden, die uns ein so ausgezeichnetes Zeugnis ausgestellt haben“, sagt Angelika Sery-Forschauer, „wir sehen Ihr Voting als Anerkennung und als Ansporn zugleich.“Neben der Kundenzufriedenheit spielen auch die Hearings vor einer Expertenjury, denen sich jede Agentur stellen muss, eine maßgebliche Rolle. In der Jury saßen insgesamt 271 Vertreter von heimischen Unternehmen wie OMV, T-Mobile oder Kapsch. Jede Agentur hat sieben Minuten Zeit, sich und sein Leistungsportfolio zu präsentieren. „Wenn du da nicht am Punkt bist, kannst du gleich wieder einpacken“, sagt Angelika Sery-Froschauer.