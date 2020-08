Bis 23. August 2020 ist abends im Musikpavillon an der Donaulände Musik zu hören. Auf dem Programm stehen unter anderem noch die Tonfabrik und das Kolpingblasorchester Linz. Für die jeweiligen Veranstaltungen werden Gratis-Sitzplatzkarten benötigt, die 30 Minuten vor Ort erhältlich sind.

LINZ. Seit 1. Juli 2020 wird der Musikpavillon im Linzer Donaupark jeweils von Mittwoch bis Sonntag bespielt. Bei der Programmgestaltung wurde besonders auf die Förderung von Nachwuchsmusikern und Musikgruppen aus Linz geachtet.

Unter den auftretenden Künstlern der nächsten Tage sind The Skakin Suits (14. August) - tanzbarer Jumpblues - Tonfabrik (15. August) - eine Punkpopband, die zu den besten zehn Bands Oberösterreichs gewählt wurde - und The Flow (16. August) - Jazz. Am 19. und 20. August folgen die Maddow Hill Band (Country) und das Kolpingblasorchester Linz. Am Freitag, 21. August 2020, wird das Trio De Strawanza (Swing) auftreten und zusätzlich zu Gesang eine Drehorgel, ein Saxophon, Gitarre und Kontrabass auf die Bühne bringen. Am Samstag, 22. August 2020, schließt Fat Cat R'n'B (Swing) an. Dabei treffen Vintage-Instrumente auf "erdigen Natursound". Den Abschluss am Sonntag, 23. August 2020, macht das John Arm Quartet (Jazz) mit Jazz Standards und Eigenkompositionen. Beginn ist außer beim Kolpingblasorchester (19 Uhr) stets um 20 Uhr.

Kein Ersatz bei Schlechtwetter

Für die jeweiligen Veranstaltungen werden Gratis-Sitzplatzkarten benötigt. Diese können Sie 30 Minuten vor Konzertbeginn direkt vor Ort erhalten.

Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung ohne Ersatz abgesagt. Da eventuelle Absagen zeitgerecht erfolgen müssen, kann es vorkommen, dass eine Veranstaltung trotz verbesserter Wetterlage nicht mehr stattfindet. Die Auskünfte dazu erhalten Sie am jeweiligen Veranstaltungstag ab 16 Uhr unter der Telefonnummer 0732/70701070 (Portier Altes Rathaus) oder auf der Facebookseite des Musikpavillons.