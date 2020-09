Linz ist wieder um ein Traditionsgasthaus reicher. Der Breitwieserhof öffnet im September wieder.



LINZ. Der Breitwieserhof hat mit Günter Edelsbrunner einen neuen Pächter. Am 9. September eröffnet das Traditionsgasthaus im Stadtteil Bulgariplatz neu. Davor führten Gertrude und Wilhelm Kaun den Gasthof rund 35 Jahre lang. Das Wirte-Ehepaar ging in diesem Sommer in Pension. Edelsbrunner war vor der jetzigen Übernahme mehr als elf Jahre lang Pächter in der Pleschinger Stub'n. Ursprünglich hätte Edelsbrunner schon früher wiedereröffnen wollen. Die Corona-Krise habe jedoch zahlreiche Lieferungen verzögert, erzählt der neue Chef in der Brucknerstraße. Und was dürfen die Gäste im neuen Breitwieserhof erwarten? "Wir bleiben bei der Hausmannskost", sagt Edelsbrunner. Auf der Speisekarte finden die Gäste auch ein Mittagsmenü in zwei Varianten. Abwechslung soll die Themenwochen bieten. So dürfen sich Besucher im Herbst etwa auf Schwammerl- oder Wildspezialitäten aus der Küche freuen. Auch Vegetarier werden bei einem Besuch des neuen Breitwieserhofs glücklich, verspricht Edelsbrunner: "Das war auch in der Pleschinger Stub'n schon so."

Lauschiger Innenhof

Bei den Öffnungszeiten bleibt alles beim Alten. Das Gasthaus hat jeweils an Wochentagen von Montag bis Freitag zwischen 10 und 23 Uhr geöffnet. Geblieben ist auch der schattig-lauschige Gastgarten im Innenhof des Gasthauses. Rund 160 Gäste finden dort Platz. Runderneuert präsentiert sich hingegen die Gaststube mit bis zu 80 Plätzen. Hier hat Edelsbrunner neue Tische aufgestellt und auch die Sitzbezüge erneuern lassen.

Ein Haus mit viel Geschichte

Bereits im Jahr 1378 wird unter dem Namen "zu Praitwisen" ein Gutshof am Standort des heutigen Gasthofs erwähnt. Der Name des Guts leitet sich wohl von der breiten Wiese ab, die sich schon im Mittelalter zwischen der Wiener Straße und der Hanuschstraße befand. Der bäuerliche Grundcharakter des "Breitwieserguts" ist trotz zahlreicher Umbauten bis in die Gegenwart deutlich erkennbar geblieben. Nordost- und Nordwestflügel vom ursprünglichen Vierkanter sind noch erhalten.

Vom Sportkasino zum Gasthof

Die lange Reihe der untertänigen Besitzer endete im Jahr 1856. Damals ging das Breitwiesergut als freies Eigentum durch grundbücherlichen Eintrag an Michael und Anna Uiberseder über. In den 1950er-Jahren erfolgte die Aufteilung in mehrere baulich selbstständige Objekte. Bevor das Restaurant einzog, war das Linzer Sportkasino in der Brucknerstraße beheimatet. Auch als Lebensmittelgroßmarkt war das Haus in Verwendung. Seit 2016 gibt es vor Ort einen Kindergarten.