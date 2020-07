Cineplexx öffnet am 5. August 24 weitere Standorte. Am Eröffnungstag kosten Kinotickets nur drei Euro, Popcorn und Softdrinks gibt es auf's Haus.

OÖ. Nach der Corona-bedingten Pause starten die Cineplexx-Kinos am 5. August wieder ihr Programm. Mit einem Spezialangebot am Eröffnungstag – Kinoticket um drei Euro sowie gratis Popcorn und Softdrink - eröffnen 24 Standorte in ganz Österreich. Damit sind 28 Kinos wieder in Betrieb.

„Wir sind wieder zurück und können gar nicht sagen, wie sehr wir uns darüber freuen. In den letzten Monaten haben wir täglich daran gearbeitet – jetzt ist es endlich so weit und wir können unsere Leinwände in allen Bundesländern wieder bespielen“, freut sich Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter von Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

Elf Filmstarts im August

Auch wenn internationale Entscheidungen über Filmstarts wie "Mulan" noch auf sich warten lassen und der Blockbuster "Tenet" nun für Ende August angekündigt ist, haben die Cineplexx-Kinos am 5. August zahlreiche Premieren und Filmstarts im Programm. An diesem Tag werden Special Previews bereits vor offiziellem Kinostart gezeigt, darunter „Unhinged“, „Into the Beat“, „Meine Freundin Conni“ und „Berlin Alexanderplatz“. Der Verkauf der Sondertickets startet am Freitag, dem 31. Juli um 11 Uhr auf cineplexx.at und in der Cineplexx-App.

Cineplexx Event-Highlights

Bereits im August starten wieder die wöchentlichen Kino-Tage „Drei Kino Donnerstag“ und „Kino-Montag“. Auch die beliebten Miss, Ladies oder Men’s Nights finden satt. Bis in den Spätsommer gibt es je nach Wetterlage unterschiedliche Aktionen. Besucher dürfen sich auf stark vergünstigte Snacks und Softdrinks freuen.

Sicheres Kinoerlebnis für alle

Die Sicherheit und Gesundheit der Kinobesucher und der Kino-Mitarbeiter stehen bei Cineplexx an oberster Stelle. Daher wurden folgende Maßnahmen getroffen. Beim Ticketkauf wird ab sofort ein noch stärkerer Fokus auf die Online-Möglichkeiten gelegt. Besucher sind dazu aufgefordert, nach Möglichkeit über cineplexx.at oder über die Cineplexx-App ihre Tickets zu kaufen.

Der Sitzplan ist angepasst, sodass nach jeder Buchung der Sitzplatz daneben automatisch frei bleibt. Damit kann der Mindestabstand sichergestellt werden, während Paare, Familien und Gruppen bis zu sechs Personen zusammensitzen können. Im Foyer wird um die Einhaltung des Mindestabstands und das Beachten der Masken-Pflicht bis zum Sitzplatz gebeten.