Die Stadt Linz bietet auch im heurigen Sommer ein breites Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder in den Ferien an.

LINZ. "Wir wollen alle Eltern, die einen Betreuungsplatz brauchen, dabei unterstützen, Beruf und Familie zu vereinbaren", verspricht die zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Sofern die Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie so bleibt, sind alle Kindergärten, Krabbelstuben und Horte geöffnet.

Städtische Kindergärten und Krabbelstuben

Durch die derzeit geplante durchgängige Öffnung aller Kindergärten und Krabbelstuben schaffen die Kinder- und Jugendservices (KJS) der Stadt Linz auch in der Zeit der Sommerferien für die Kinder eine sichere und unterstützende Umgebung mit vertrauten Bezugspersonen. In dieser Zeit liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Sprachförderung in kleinen Gruppen. Die bewährten Bildungswerkstätten in Bereichen wie Sprache, mathematische Bildung, Natur und Technik, ästhetische Gestaltung sowie Bewegung und Gesundheit werden verstärkt in den Gartenbetrieb verlegt.

Betreuung im Hort während des Sommers

Wie auch bereits in den vergangenen Jahren haben bis Ende Juli alle städtischen Horte durchgehend geöffnet. Im August steht die Betreuung im Hort an drei Standorten zur Verfügung. Diese befinden sich in Harbach, in der Edlbachstraße und im Scharmühlwinkel. Auch hier wird heuer viel Zeit im Freien verbracht. Corona-bedingt ist heuer auch ausnahmsweise eine spätere Anmeldung möglich.

Kostenlose VHS-Sommerkurse für Schüler

Mit diesem kostenlosen Angebot der VHS Linz machen sich Schüler der Volks- und Neuen Mittelschulen seit vielen Jahren in den letzten Ferienwochen im Wissensturm fit für den Schulbeginn.„Wir setzen alles daran, dieses Angebot auch heuer wieder umsetzen zu können, denn für unsere Schüler sind die kostenlosen Kurse aufgrund der schwierigen letzten Monate wichtiger als je zuvor“, so Schobesberger. In den Kursen wird der Stoff des vergangenen Schuljahres in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch wiederholt und gefestigt. Die Anmeldung ist noch bis 17. Juli telefonisch unter 0732/70700 oder per E-Mail unter wissensturm@mag.linz.at möglich.