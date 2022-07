Seit letztem Donnerstag ist in Linz die erste Ampel mit Künstlicher Intelligenz im Einsatz. Und das an einer ganz wichtigen Stelle: in der Nähe der Blindenschule.

LINZ. Vergangenen Donnerstag, 30.6., kam es zu einer Erneuerung der ältesten Ampel in der Stadt. Nicht unweit von der Michel Reitter Schule, dem Landesschulzentrum für Hör- und Sehbildung, gibt es nun die erste Linzer Ampel mit künstlicher Intelligenz. „Es freut uns, dass durch die moderne Anlage die Sicherheit für unsere Schülerinnen und Schüler verbessert wurde“, freut sich die Direktorin Irene Mühlbach. Österreichweit sind erst wenige dieser Anlagen in Betrieb.

KI gibt grünes Licht für Passanten

Die Künstliche Intelligenz erkennt Fußgängerinnen und Fußgänger automatisch und meldet diese im System an. Dadurch muss man nicht mehr selbst den Druckknopf betätigen. Zudem misst die KI die Geschwindigkeit und kann so die Dauer der Grünphase individuell anpassen. Über Datenschutzprobleme muss man sich dabei aber keine Sorgen machen. Die Firma Yunex Traffic hat die neue Ampel installiert und die Kosten für das Gerät betragen rund 67 Tausend Euro.