Schon einmal von "Hobby Horsing" gehört? Bei diesem neuen Freizeitvergnügen werden Elemente aus dem Pferdesport nachgeahmt – vom Dressurreiten über Springen bis hin zu Mannschaftsspielen. Zum Einsatz kommt ein Steckenpferd. Der neue Askö-Verein "Hobby Horsing OÖ" startet ab 4. Mai mit den Kursen im Heilhamer Park in Linz-Urfahr. Der Kurs richtet sich an Kinder ab dem Schulalter. Mehr Infos auf hobbyhorsing.at

LINZ. „Beim Auspowern mit Gemeinschaftsgefühl werden Geschicklichkeit, Taktgefühl, Sprungkraft und Selbstvertrauen gestärkt. Selbst Bewegungsmuffel finden hier einen Bewegungsanreiz", so die beiden Trainerinnen. Lydia Neussl ist Psychologin und Reitlehrerin und Gesundheitscoach Marlene Krispin.

So viele Kinder wie möglich auf Trab bringen

Jeden ersten Mittwoch im Monat, beginnend am 4. Mai, startet ein Kurs. Dieser findet wöchentlich um 16 Uhr im Heilhamer Park in Urfahr statt. Ein Monatskurs mit vier Einheiten je 60 Minuten kostet 48 Euro. Zusätzlich ist ein einmaliger Vereinsjahresbeitrag in Höhe von 12 Euro zu entrichten. Ein eigenes Steckenpferd darf gerne mitgebracht werden, Leihpferde sind vorhanden. Der Kurs ist für Kinder ab dem Volksschulalter vorgesehen.

Hobby Horsing stärkt das Selbstvertrauen

Neben Dressurreiten und Springen werden auch Mannschaftsspiele durchgeführt. "Es braucht Mut, wenn man mit einem Steckenpferd durch den öffentlichen Raum reitet. Es stärkt das Selbstvertrauen", sagt Psychologin Lydia Neussl. Mehr Infos auf hobbyhorsing.at