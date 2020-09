Am Samstag, 12. September, sendet das Freie Radio aus Linz von 0:00 bis 24:00 live von der Linzer Klangwolke. Von 0-24 Uhr werden Live-Klänge aus der Stadt zu einem bunten Programm auf Radio FRO mit Geräuschen, Konzerten, Podcasts und vielem mehr gemixt. Von den Fröschen in den Traunauen bis hin zu Klangkonzerten wie Besenballett und (Fahrrad-)Klingelwellen wird eine akustische Liebeserklärung an die Stadt Linz entstehen. Unter der Sendeleitung von Wolfgang "Fadi" Dorninger werden das Klangwolken-Team und Radio FRO die Stadt Linz am 12. September gemeinsam zum Klingen bringen.

Bereits ab Mitternacht heißt es: Ohren spitzen, hören gehen! Bei Schönwetter baut Radio FRO ab dem frühen Morgen ein mobiles Sendestudio direkt an der Donau in Urfahr auf (hinter dem AEC-Maindeck, neben der Nibelungenbrücke). Tagsüber finden zahlreiche akustische Interventionen bzw. Installationen in der ganzen Stadt verteilt statt. Mobile Sound-Reporter und Reporterinnen werden in der ganzen Stadt unterwegs sein und die Klänge der Stadt einfangen. Aus dem im Sommer aufgetürmten Soundmaterialberg auf soundinglinz.at entstehen live neu gemixte Klänge, die von Gast-DJs gestaltet werden. Erst mit dem Dunkelwerden verschwinden die Klänge in der Stille der Nacht.

Zu hören ist Radio FRO über die Frequenz 105.0 MHz im Großraum Linz, im LIWEST/WAG-Kabelnetz auf dem digitalen Kanal 710 (Frequenz 394000) und im Internet unter ww.fro.at/livestream. Infos zum Live-Programm des Klangwolkentags sind auf soundinglinz.at/radiofro/ und fro.at zu finden.