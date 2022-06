Ein Unbekannter hat heute Früh auf einen 26-jährigen Linzer eingestochen und ihm Drogenersatzmittel geraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

LINZ. Das spätere Opfer hatte den mutmaßlichen Täter am 25. Juni in der Linzer Innenstadt kennengelernt und ein Treffen vereinbart. Am 27. Juni in den frühen Morgenstunden öffnete der 26-Jährige dem Bekannten die Wohnungstüre. Plötzlich forderte der Besucher die Herausgabe von Drogenersatzmittel, nahm ein Messer und stach dem Opfer dreimal ins Bein.

Flucht mit der Beute

Mit den geraubten Drogen und dem Mobiltelefon des Opfers flüchtete der unbekannte Mann aus der Wohnung. Der verletzte Linzer verständigte mit einem Ersatztelefon die Rettung, die ihn ins Krankenhaus einlieferte. Die Fahndung nach dem Täter läuft derzeit noch.

So sieht der Täter aus



Der Räuber ist etwa 30 Jahre alt, spricht österreichischen Dialekt, ist etwa 180 Zentimeter groß, hat dunkle mittellange Haare, trug ein gelbes T-Shirt mit einer roten Weste, eine dunkelblaue Jeans sowie weiß-blaue Schuhe. Hinweise werden bei der Raubgruppe vom Landeskriminalamt unter 059133/40 3188 entgegengenommen.