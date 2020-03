Ein Zimmerbrand in Ebelsberg führte zu einer kurzfristigen Totalsperre der B1. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

LINZ. Im Erdgeschoß eines Wohnhauses in Ebelsberg brach am 6. März gegen Mittag ein Feuer aus. Ein Bewohner alarmierte die Berufsfeuerwehr Linz über den Feuerwehrnotruf und wies die Einsatzkräfte ein. Bereits bei der Erkundung des Gebäudes nahm die Feuerwehr starke Rauchentwicklung wahr. Unter Atemschutz und mit Hilfe eines C-Hohlstrahlrohres wurde die Brandbekämpfung aufgenommen. Parallel dazu suchten zwei weitere Atemschutztrupps in den übrigen Gebäudeteilen nach Menschen.

Totalsperre der B1

Dabei wurden vier Personen in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Der Brand konnte rasch gelöscht und die vorübergehende Totalsperre auf der B1 aufgehoben werden. Im Einsatz standen 24 Mann der Berufsfeuerwehr Linz und sechs Mann der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg.