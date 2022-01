Mit der Wahl Michael Ramls zum Bezirksparteiobmann ist der Wechsel an der Spitze der Linzer FPÖ nun auch formal abgeschlossen. Der Sicherheits- und Gesundheitsstadtrat folgt auf den ehemaligen Vizebürgermeister Markus Hein.



LINZ. Der Wechsel an der Spitze der Linzer FPÖ ist nun auch formal abgeschlossen. Stadtrat Michael Raml wurde gestern, 22. Jänner, beim Bezirksparteitag zum neuen Bezirksparteiobmann gewählt. Er folgte damit auf Markus Hein, der bei der Gemeinderatswahl im September noch Spitzenkandidat war, sich unmittelbar danach aber aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurückgezogen hat.

"Kritische und konstruktive Politik"



"Ich werde den freiheitlichen Kurs in der Landeshauptstadt, eine kritische und konstruktive Politik zu machen, weiterführen", so Raml. In seinen Ressorts Sicherheit und Gesundheit werde er in den kommenden Jahren noch stärker auf Präventionsprojekte setzen und mit seiner Fraktion "viele soziale Anträge" in den Gemeinderat einbringen. "Meine Vision ist eine soziale Heimatstadt, in der wir uns sicher, wohl und zuhause fühlen", so Raml, der sich ausdrücklich bei seinem "Vorgänger und Freund Markus Hein" bedankt.

Hein bleibt Stellvertreter

Hein hatte im Mai eine Hirnblutung erlitten, war mehrere Wochen in Reha und musste einen Wahlkampf im Schongang absolvieren. Das Wahlergebnis fiel dann auch enttäuschend aus. Die FPÖ verlor mehr als zehn Prozent und den Vizebürgermeister. Hein bleibt der Partei aber als einer von Ramls Stellvertretern erhalten. Weitere Stellvertreter sind Fraktionsobmann Wolfgang Grabmayr und die Gemeinderäte Patricia Haginger, Manfred Pühringer und Zeljko Malesevic.

